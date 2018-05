Bordeaux: Un homme touché à une jambe après des coups de feu

Bordeaux, commissariat central de police - Photo : Sebastien Ortola — S. ORTOLA / 20 MINUTES

Une altercation a failli tourner au drame, ce vendredi midi, boulevard Alfred Daney à Bordeaux. Un homme a été blessé à la jambe par plusieurs coups de feu rapporte Sud Ouest.

Légèrement touchée, la victime a été prise en charge et hospitalisé au CHU Pellegrin. Les agresseurs se sont enfuis à bord d’une voiture. Ce samedi, ils restent introuvables. On n’en sait pas plus sur les raisons de cette bagarre. La brigade criminelle de la direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux doit rapidement entendre la victime.

