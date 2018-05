Belfort: Le vendeur le laisse essayer la moto, l'acheteur potentiel ne revient jamais (Illustration) — SplitShire/Pixabay

Presque un classique. A la recherche d’un acheteur pour sa moto, un homme de 27 ans donne rendez-vous à Belfort à un jeune homme de 16 ans, intéressé par le deux-roues.

Sur place, le jeune Belfortain demande au vendeur s’il peut essayer la moto. Ce dernier accepte, raconte l'Est républicain. Bien mal lui en a pris : l’acheteur potentiel part sur la bécane… et ne revient plus.

Le vendeur dépose une plainte pour vol

Trompé, le vendeur se rend au commissariat pour déposer une plainte. Grâce à l’intervention d’un cycliste qui a eu vent du vol, le jeune homme est interpellé non sans difficulté par la police, poursuit le quotidien lorrain. Il sera convoqué devant le juge des enfants.