Bretagne: Un trafic de drogue démantelé à Belle-Ile-en-Mer, cinq hommes écroués

Les Aiguilles de Port-Coton, à Belle-Ile-en-Mer. — Ph. Dannic / Sipa

La Pointe des Poulains, les Aiguilles de Port-Coton, la citadelle de Vauban, Laurent Voulzy… Les images se bousculent lorsqu’on évoque Belle-Ile-en-Mer. Le joyau posé dans l’Atlantique, au large de Quiberon, est plus habitué à la rubrique « tourisme » qu’à celle des « faits divers ». Vendredi matin, une opération de gendarmerie a pourtant troublé la quiétude du Palais, la « capitale » de Belle-Ile.

Plus de 20 militaires débarqués la veille du continent, dont une équipe cynophile de Rennes, ont perquisitionné des domiciles et un véhicule pour mettre fin à un trafic de drogue. Trois résidents de l’île et deux autres hommes installés en région parisienne, âgés de 30 à 40 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue.

Un « butin » d’une valeur de 25.000 euros

Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Morbihan indique qu’après avoir demandé un délai pour préparer leur défense, ils ont été écroués en attente du jugement, le 8 juin à Lorient.

Lors de l’opération, 1.478 grammes de résine de cannabis et 148 grammes de cocaïne ont été saisis, pour une valeur respective estimée à la revente d’environ 10.500 et 12.000 euros, ainsi que 2.400 euros en numéraire.