AUDIO. « Minute Papillon ! » Les cheminots à Matignon, les formules chocs de Macron et Eurovision

Visuel « Minute Papillon ! » de 20 Minutes à 18h20 — 20 Minutes

Vous avez zappé les infos ? 20 Minutes vous a concocté un récap' audio de la mi-journée. « Minute Papillon ! », c’est deux minutes à écouter sur les supports de 20 Minutes (desktop, site et application mobile) et les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’écouter sur iTunes, Deezer, Pippa, Soundcloud et sur toutes les applications de podcast, iOS et Android. Bref, sur tout ce qui aujourd’hui permet d’écouter des podcasts.

Au programme ce midi :

- Une première depuis le début du conflit social à la SNCF : Matignon reçoit les syndicats de cheminots ce matin. Des face-à-face qui s’annoncent tendus. Dans les gares, la grève reprend ce soir.

- A Air France, au 14e jour de grève, la mobilisation semble s’essouffler du côté des pilotes.

- Du « kwassa-kwassa » aux « carabistouilles » en passant par « les gens qui ne sont rien », 20 Minutes revient sur quelques phrases marquantes du président depuis son arrivée à l'Elysée il y a un an.

- Mais c’est quoi, l’orbiting ? Sous ce mot bizarre, une technique : ignorer tous les messages de votre « date », mais espionner toute son activité sur les réseaux sociaux.

- Eurovision, ça commence demain. A 20 Minutes, on aime tant ce concours international de chansons que l’on vous a concocté un dossier spécial sur notre site.