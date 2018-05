Pas-de-Calais: Un faux policier suspect d’une vingtaine d’agressions sexuelles sur mineurs arrêté

Un véhicule de police. (Illustration) — E. Frisullo / 20 Minutes

Un homme d’une trentaine d’années a été arrêté, soupçonné d’avoir commis une vingtaine d’agressions sexuelles.

Le suspect se faisait passer pour un policier et prétextait un contrôle pour effectuer des palpations sur ses victimes âgées de 8 à 16 ans.

Les faits ont été commis entre août 2017 et avril 2018 dans l’ex-bassin minier du Pas-de-Calais et sur Orchies, dans le Nord.

Il est soupçonné d’avoir commis une vingtaine d’agressions sexuelles sur des mineurs. La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Pas-de-Calais a annoncé, ce vendredi, l’arrestation d’un suspect, après une enquête de la sûreté départementale à Lens.

[#Interpellation] A la suite d'un important travail d'enquête, les policiers de Lens ont interpellé un individu soupçonné d'avoir commis une vingtaine d'agressions sexuelles sur des jeunes filles en se faisant passer pour un policier et en simulant des contrôles. Félicitations ! pic.twitter.com/lqyjX12jNv — Police Nationale 62 (@PoliceNat62) May 4, 2018

L’homme a été interpellé, mercredi soir. Selon la police, il a reconnu les faits. Le suspect était encore en garde à vue, vendredi matin, et devait être déferré en début d’après-midi au parquet de Béthune, en vue de l’ouverture d’une instruction judiciaire.

Huit faits d’agression sexuelle

L’affaire concerne huit faits d’agression sexuelle​ et un fait d’exhibition. Les jeunes victimes, des filles pour la grande majorité, ont entre 8 et 16 ans. Les deux premières agressions remontent à la mi-août et à fin septembre. Elles ont repris entre le 4 et le 27 avril, « au retour des beaux jours », précise la police.

« Nous étions à la recherche d’un individu qui intervenait en VTT auprès de ses victimes. Il se faisait passer pour policier et, sous prétexte d’une infraction commise par un ou plusieurs enfants, se livrait à des palpations. Il évoquait un contrôle pour vérifier la présence ou non de stupéfiants sur les mineurs », raconte la sûreté départementale.

Un VTT retrouvé lors de la perquisition

L’enquête, confiée à la brigade des mineurs, a permis d’établir le portrait-robot d’un homme d’une trentaine d’années qui, contrairement à ce que pensait la police, ne se baladait pas en VTT, mais à bord de la camionnette d’une société pour laquelle il travaillait.

« Il transportait son VTT dans la fourgonnette et se changeait à l’intérieur avant de passer à l’acte », selon la police. Un VTT a été retrouvé lors de la perquisition au domicile du suspect qui habite dans l’ex-bassin minier.

Collaboration entre police et gendarmerie

« C’était un dossier prioritaire pour nous. Nous avons travaillé avec la police judiciaire et la gendarmerie », précise le commissaire chef de la sûreté départementale. Notamment pour récupérer les images de vidéosurveillance de la maire d’Orchies, où un fait avait été commis. Les autres agressions avaient été signalées autour de Lens.

« Ce qui nous surprend, c’est que parmi les groupes d’ados qui ont été victimes, personne n’a jamais eu le réflexe de prendre cet homme en photo, souligne le commissaire. C’est dire l’effet de sidération qu’exerçait ce faux policier. »

La police précise, par ailleurs, qu’un policier, même en civil, n’intervient jamais seul pour effectuer un contrôle.