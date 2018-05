Défilé du 1er-Mai: Renvoi des premiers procès de suspects arrêtés après les violences

JUSTICE Ces six prévenus aux profils disparates, jugés en comparution immédiate, ont tous demandé un délai pour préparer leur défense…

Un groupe de "Black Blocs" lors de la manifestation du 1er-Mai à Paris. — ISA HARSIN/SIPA

Ils étaient jugés en comparution immédiate. Les procès de six personnes, cinq hommes et une femme qui devaient être jugés jeudi à Paris pour des violences lors de la manifestation du 1er-Mai, ont été renvoyés à plus tard, pour la plupart au 30 mai.

Il s’agissait jeudi des premiers procès après les graves violences qui ont fait dérailler le traditionnel défilé du 1er-Mai à Paris, et que les autorités ont attribuées à des militants de l’ultra-gauche.

Deux individus maintenus en détention

Ces six prévenus aux profils disparates, jugés en comparution immédiate, ont tous demandé un délai pour préparer leur défense. Deux ont été maintenus en détention. Tous sont soupçonnés de « participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations ».

Accusés d’avoir lancé des projectiles, dont une bouteille en verre, en direction des forces de l’ordre, deux sont également poursuivis pour violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique.

34 individus devaient être déférés jeudi soir « en vue d’une présentation au parquet »

Les deux premiers à comparaître ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès le 30 mai : ces hommes de 22 et 26 ans au casier judiciaire vierge ont l’interdiction de se rendre à Paris. Le plus jeune est étudiant en première année d’anthropologie à l’université du Mirail à Toulouse, tandis que l’autre, qui vit dans une ferme près de Lyon avec dix autres personnes, perçoit le RSA.

Trente-quatre individus, dont un interpellé mercredi après une manifestation de soutien devant un commissariat, devaient par ailleurs être déférés jeudi soir « en vue d’une présentation au parquet » vendredi matin, selon le parquet de Paris.