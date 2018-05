Bretagne: Les voleurs partent avec la brosse des toilettes et des plaques de cuisson

Illustration de toilettes. — M.Libert/20 Minutes

Ils ont saccagé la salle des fêtes. Dans la nuit de dimanche à lundi, deux hommes ont été interpellés à Plérin (Côtes d’Armor). Ils sont suspectés d’avoir sévèrement dégradé les locaux de la salle des fêtes de la commune et d’avoir volé du matériel, rapporte Le Télégramme.

Lors de leur interpellation, les deux jeunes voleurs âgés de 17 et 18 ans tentaient de s’enfuir avec des plaques de cuisson, la brosse des toilettes, du produit WC et une poubelle transportant du jus de fruit. Alcoolisés, les deux hommes ne se sont pas laissés faire et ont légèrement blessé une policière avant d’être placé en cellule de dégrisement pour le reste de la nuit. Ils seront jugés en juin et en octobre.

Pour la commune, les dégâts sont importants. Une porte a été forcée, un réfrigérateur balancé et un défibrillateur cassé. Les toilettes ont également été endommagées, occasionnant une fuite d’eau.