Paris: Un chauffard renverse un CRS et le blesse grièvement, à deux pas de l'Elysée

FUITE Le chauffeur du véhicule a été interprété après avoir fini sa course dans une vitrine de magasin...

(Photo d'illustration) Un CRS en faction près de l'Elysée, a été renversé. — JEAN-GABRIEL SAHYOUN / AFP

D’un banal contrôle routier à un accident corporel. D’après les informations du Parisien, un automobiliste a refusé de s’arrêter à la demande des autorités pour un contrôle routier, aux abords de l'Elysée, à Paris. Il a, dans la foulée, blessé grièvement un CRS avec sa voiture.

En voulant fuir, il a perdu le contrôle de son véhicule, est monté sur un trottoir et a, a priori accidentellement, renversé un CRS en faction, à l’angle de la rue Miromesnil et Penthièvre, dans le VIIIe arrondissement de la capitale, aux alentours de 16h30. Il a fini sa course dans une vitrine de magasin.

L’homme a été interpellé et le quartier immédiatement bouclé. « Dans ce périmètre, il y a toujours des policiers qui fluidifient la circulation », a expliqué au Parisien, Jeanne d’Hauteserre, la maire du VIIIe, qui s’est rendue sur place.

