Homme sous curatelle battu à mort à Amiens: Un couple mis en examen

La ville d'Amiens, dans la Somme. — 20 Minutes

Un jeune couple a été mis en examen et incarcéré vendredi après la découverte du corps d’un homme de 45 ans, sous curatelle, battu à mort à son domicile à Amiens, a-t-on appris auprès du parquet de la ville.

Le couple, une femme de 19 ans et un homme de 26 ans, a été mis en examen pour « homicide volontaire sur personne vulnérable », « vol avec violence » et « tentative d’escroquerie » et a été placé en détention provisoire, a affirmé à l’AFP le parquet d’Amiens.

Hébergés chez la victime

Un homme d’une vingtaine d’années a par ailleurs été mis en examen pour « non-assistance à personne en danger » et le père de la jeune femme incarcérée, âgé d’une quarantaine d’années, pour « recel ». Ces deux hommes ont été placés sous contrôle judiciaire. Ces quatre personnes étaient des connaissances « extrêmement récentes » de la victime et étaient hébergées à son domicile, a précisé le parquet.

Les sapeurs-pompiers avaient retrouvé le corps de l’homme en début de semaine, alertés par la famille inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis jeudi dernier. L’autopsie a révélé que cet homme sous curatelle, père d’un enfant de 14 ans, mais qui ne vivait pas avec lui, a reçu de nombreux coups à l’origine du décès, confirmant l’hypothèse criminelle.