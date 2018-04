Yvelines: Cinq militants végans en garde à vue après s'être introduits dans un abattoir

FAITS DIVERS Ces militants de la cause animale se sont introduits dans un abattoir porcin près d'Houdan avec une soixantaine de personnes...

Cinq militants de la cause animale ont été placés en garde à vue ce jeudi après s’être introduits dans l’enceinte de l’abattoir porcin de Houdan, dans les Yvelines. Deux organisatrices de la manifestation, non autorisée, lancée à l’appel de l' association 269Life Libération animale, ainsi qu’un militant chargé de filmer l’opération et deux autres qui « se sont opposés à l’évacuation » par les forces de l’ordre ont été interpellés vers 7h30, selon la même source.

Soixante-cinq personnes s’étaient introduites avec 13 véhicules sur le site en activité jeudi vers 2h30, se regroupant à l’endroit où sont en général parqués les animaux. Après des « prises à partie » entre manifestants et le directeur du site ainsi qu’un employé, une cinquantaine de gendarmes et de gendarmes mobiles sont intervenus pour les déloger. Après l’interpellation des cinq militants, les 60 autres ont convergé vers la gendarmerie de Houdan où ceux-ci sont placés en garde à vue.

Un abattoir régulièrement pris pour cible

Seul abattoir d’Ile-de-France, l’établissement Guy Harang est régulièrement la cible d’activistes antispécistes. Deux militants de l’association L214 s’y étaient notamment introduits en décembre 2016 pour y placer des caméras filmant l’étourdissement des porcs au CO2 avant abattage. Les deux hommes ont été condamnés à 6.000 euros d’amende, dont 5.000 avec sursis.