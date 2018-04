VIDEO. Meurtre de Sophie Lionnet: Où en est-on du procès à Londres?

JUSTICE Ouissem Medouni a été interrogé jusqu’à mercredi, et son ex-compagne Sabrina Kouider devrait à son tour être interrogée, à partir de ce jeudi…

Sophie Lionnet, la jeune fille au paire retrouvée assassinée à Londres — Shutterstock/SIPA

On ignore toujours qui des deux accusés - Ouissem Medouni et Sabrina Kouider - est l’auteur du meurtre de Sophie Lionnet, la jeune fille au pair française de 21 ans retrouvée morte à Londres le 20 septembre dernier. Cependant, le témoignage de Ouissem Medouni a éclairé un peu plus les juges sur le cœur de l’affaire, comme l’explique Thibaut Chevillard, l’envoyé spécial de 20 Minutes à la cour criminelle de Londres.

L’accusé a en effet dit avoir été convaincu par sa compagne que Sophie Lionnet participait à un complot contre sa famille. Selon cet homme de 40 ans, la jeune Française était en relation avec Mark Walton, le père d’un des deux fils de Sabrina Kouider et membre fondateur du boys band Boyzone, et l’a aidé à entrer dans la maison pour qu’il abuse sexuellement des membres de la famille, qu’elle avait préalablement drogués.

Sabrina Kouider entendue à partir de jeudi

Ouissem Medouni a également raconté s’être livré avec sa compagne à des interrogatoires musclés de Sophie Lionnet pour tenter de lui faire avouer cette prétendue complicité. Selon Ouissem Medouni, c’est à la suite d’un de ces interrogatoires que sa compagne avait poursuivi sans lui, que la jeune femme est morte, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Son cadavre carbonisé avait été retrouvé par les pompiers le 20 septembre dans le jardin du couple.

La cour entend depuis plus d’une semaine Ouissem Medouni, Sabrina Kouider devrait à son tour être interrogée, à partir de ce jeudi.