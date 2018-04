Cambrai: Les faux couvreurs avaient amassé un joli pactole

Illustration justice. — M.LIBERT/20 MINUTES

En fin de semaine dernière, trois individus ont été interpellés dans le Cambrésis. Ils sont soupçonnés d’être à l’origine d’une série de vols par ruse commis au préjudice de personnes âgées.

Les services de police ont constaté une importante série de vols pas ruse, mercredi dernier, dans le secteur de Cambrai, dans le Nord. Les faits ont été reliés à cause du mode opératoire similaire dans tous les cas. Des individus se faisant passer pour des couvreurs se présentaient aux domiciles de personnes âgées en prétextant devoir réaliser des travaux de réparation de la toiture. Ils s’arrangeaient à chaque fois pour que l’un d’eux occupe la victime pendant que les autres s’emparaient des objets de valeur et de sommes d’argent liquide.

Du liquide, des lingots et des armes

Les investigations ont permis d’identifier rapidement les auteurs présumés. Dès le lendemain des faits, le 19 avril, deux des mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue. Le dernier a été interpellé le 20 avril. Plusieurs perquisitions ont été menées permettant la découverte d’un impressionnant butin.

Les enquêteurs ont retrouvé plus de 82.000 euros en liquide, de nombreux bijoux, des pièces de valeur et autres lingots d’argent. Six armes à feu et des munitions ont par ailleurs été saisies. Des documents avec les identités des victimes et les montants dérobés ont aussi été retrouvés. Selon la police, ce sont plus d’une dizaine de faits qui leur sont imputables.

Les trois individus ont été déférés devant un juge. Deux d’entre eux, âgés de 31 et 32 ans et connus de la justice, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Le dernier, lui aussi connu et âgé de 20 ans, a été laissé libre.