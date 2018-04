Pas-de-Calais: Mort d’un quinquagénaire percuté volontairement par une voiture

Le lieu du drame à Saint-Omer. — Google Maps

Qu’est-ce qui a pu provoquer une telle violence ? Un quinquagénaire qui rentrait d’une soirée à pied, en compagnie de sa femme, a été happé par une voiture, dans la nuit de samedi à dimanche, non loin du centre-ville de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, rapporte La Voix du Nord.

Les faits se sont produits vers 1h30. Selon les premiers témoignages, un véhicule s’est arrêté à hauteur du couple. Après une discussion, le conducteur a repris la route, puis a fait demi-tour pour venir percuter volontairement l’homme, avant de prendre la fuite.

Vidéosurveillance et autopsie

Lorsque les pompiers sont intervenus, la victime était en arrêt cardio-respiratoire et souffrait d’un traumatisme crânien. L’homme a été transporté, entre la vie et la mort, au centre hospitalier de Lille où il n’a pu être réanimé.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Les images de vidéosurveillance et l’autopsie permettront peut-être d’en apprendre un peu plus sur les circonstances de ce drame et sur l’identité du chauffard meurtrier.