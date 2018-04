VIDEO. Coeur d'Anne de Bretagne retrouvé: Soulagement et sécurité renforcée au musée Dobrée

NANTES Au lendemain de la découverte du reliquaire, les équipes du musée Dobrée à Nantes on fait part de leur «joie immense»...

NANTES, 08/04/2014 Le reliquaire du cœur d Anne de Bretagne est exposé au musée du château. — FABRICE ELSNER/20MINUTES

Cet écrin, qui date du début du XVIe siècle, a été volé dans la nuit de vendredi à samedi au musée Dobrée à Nantes.

Samedi, les enquêteurs ont finalement remis la main sur l'objet, après la mise en examen de deux jeunes suspects.

C’est le cœur léger que les équipes du musée Dobrée se sont réveillées, ce dimanche matin. Samedi en fin de journée, elles ont appris que le reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne avait finalement été retrouvé, une semaine après l’incroyable vol qui s’est déroulé dans l’enceinte de l’établissement. « C’est un soulagement, une joie immense, se réjouit Catherine Touchefeu, élue à la culture au conseil départemental de Loire-Atlantique, propriétaire du musée. C’était un déchirement de voir cet objet soustrait à l’ensemble de la population. Nous adressons un immense remerciement aux enquêteurs. »

Si le travail de la police n’est pas terminé, des « moyens exceptionnels » ont été mis en œuvre durant la semaine, explique le procureur. Alors que tout le monde craignait que cet objet soit fondu (même si son poids en or est en fait très faible, de l’ordre de 300 g), tout s’est accéléré après l’arrestation de trois jeunes hommes, vendredi. Deux ont été mis en examen et écroués pour « association de malfaiteurs » et « vol de biens culturels ».

Le Comité #AnnedeBretagne félicite les services de police pour avoir retrouvé aussi rapidement le reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne et exprime un véritable soulagement devant le dénouement de cette affaire qui mettait sérieusement en péril l’un des symboles de la Bretagne. — Anne de Bretagne (@AnnedeB2014) April 21, 2018

Les motivations exactes des suspects, qui ne semblent pas des spécialistes, ne sont pas encore connues. S’ils nient les faits, le petit objet a finalement été retrouvé dans la région de Saint-Nazaire, samedi soir, dans des circonstances que le procureur ne souhaite pas révéler.

Systèmes de protection

Mais au musée, qui restera fermé pour « une durée indéterminée », « des mesures ont été et vont être prises » en matière de sécurité, assure Julie Pellegrin. Alors que des critiques ont fusé quant au manque de protection de l’écrin, la directrice annonce qu’un audit a été lancé. « La clé, c’est la mixité des systèmes de protection, continue Julie Pellegrin. Il y en avait beaucoup mais il faut certainement qu’il y en ait plus, ou des différents. Ce que je peux dire c’est qu’on ne rentre pas comme ça au musée. Les voleurs ont essayé de s’introduire par plusieurs endroits, ce n’est pas si facile. »

Le reliquaire d'Anne de Bretagne a été retrouvé! Soulagement pour la directrice du musée Dobrée #Nantes pic.twitter.com/N8wwT3UrUH — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) April 22, 2018

Pour autant, le musée assure que le cœur, toujours entre les mains des enquêteurs, regagnera bien les vitrines du musée Dobrée, qui doit être totalement rénové d’ici à 2021. L’objet devrait d’ailleurs y avoir une place de choix dans le nouveau projet. « Nous n’envisageons pas de mettre une copie, assure Catherine Touchefeu. C’est la rencontre avec l’objet qui crée cette émotion particulière. » « Le département a été très critiqué mais on ne veut pas montrer de fac-similé, et garder l’original dans un coffre, renchérit Julie Pellegrin. Nous l’assumons totalement. »