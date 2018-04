VIDEO. Mont-Saint-Michel: «la piste terroriste est exclue» d'après le procureur

H.B. et J. G.

Le Mont Saint-Michel. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Après la rouverture du site, la traque continue. L’individu qui a proféré des menaces de mort aux abords du Mont-Saint-Michel dimanche matin est toujours recherché en ce début d’après midi. « Il n’est a priori plus sur le Mont », a déclaré Cyril Lacombe, procureur du TGI de Coutances, indiquant que l’ensemble du site avait été fouillé.

Les sacs des touristes sont fouillés avant qu'ils puissent de nouveau accéder au Mont Saint-Michel pic.twitter.com/Hx3kNqEGa1 — Jérôme Gicquel (@jgicquel) April 22, 2018

« Il s’agit d’une seule personne, pas porteuse d’arme. On peut exclure la piste terroriste », a affirmé le procureur. D’après les éléments d’identification à la disposition des forces de l’ordre, l’homme recherché serait vêtu de noir et équipé d’un sac à dos.

Dans les ruelles du Mont Saint-Michel, la vie normale a repris son cours avec un flot de touristes qui se ruent a l'assaut du Mont pic.twitter.com/xg7NMrKf0r — Jérôme Gicquel (@jgicquel) April 22, 2018

Le site a rouvert ce dimanche mais un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place, a indiqué le préfet de la Manche. « Le site est dégagé de tout risque pour une réouverture », a déclaré à l’AFP Jean Marc Sabathé, préfet de la Manche.

Le Mont-Saint-Michel, site très fréquenté par les touristes, a été évacué tôt ce dimanche matin, a indiqué la gendarmerie à 20 Minutes. Une centaine de personnes qui passaient la nuit sur le Mont ont dû le quitter.

Les touristes font leur retour au Mont Saint-Michel, un important dispositif de gendarmerie toujours sur site pic.twitter.com/w4Bj8b7Nio — Jérôme Gicquel (@jgicquel) April 22, 2018

50 gendarmes mobilisés sur place, ainsi qu’un hélicoptère

Yves Galton, le maire du Mont-Saint-Michel, a confirmé à France 3 Normandie que les gendarmes recherchaient un homme. L’individu aurait crié, ce matin à 7 heures : « Je vais tuer du flic ».

Le préfet de la Manche a expliqué qu’environ 50 gendarmes étaient mobilisés sur place, ainsi qu’un hélicoptère. « Je fais ratisser maison par maison pour vérifier si l’individu n’est pas à l’intérieur. Il y a énormément de monde sur le Mont-Saint-Michel donc c’est un travail de longue haleine », a précisé le préfet.

« Les gens partaient à pied depuis l’entrée principale »

« On est arrivé au Mont-Saint-Michel à vélo, comme il faisait beau. Sur place, il y avait déjà des barrières et la police empêchait les gens de passer », raconte à 20 Minutes Lucie, qui est venue de Cambrai visiter le Mont pour la première fois avec son père. « Quand on a demandé ce qu’il se passait, la police nous a répondu d’écouter les informations. Par contre, sur l’un des parkings, un agent de sécurité nous a dit que la police cherchait soit un fou, soit un terroriste », explique-t-elle. « Les gens ont évacué dans le calme, il n’y avait aucun climat de panique. »

Sur Twitter, des témoins ont partagé des photos de l’évacuation et d’hélicoptères survolant la zone.