Manche: Le Mont-Saint-Michel évacué, un suspect recherché par les gendarmes

Le Mont Saint-Michel. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le Mont-Saint-Michel, site très fréquenté par les touristes, a été évacué tôt ce dimanche matin, a indiqué la gendarmerie à 20 Minutes. « L'évacuation est terminée », ont précisé les gendarmes, mais des recherches sont en cours pour tenter de retrouver un individu qui aurait proféré, selon des témoins, des menaces à l’encontre des forces de l’ordre.

Pour le moment, rien n’indique que l’individu serait armé, a précisé la gendarmerie.

@afpfr Mont Saint Michel (Normandie). Les gendarmes traquent un individu. Évacuation totale et blocage total du site. pic.twitter.com/9TekNRSTwo — Surfys Denis (@surfys) April 22, 2018

50 gendarmes mobilisés sur place, ainsi qu’un hélicoptère

Yves Galton, le maire du Mont-Saint-Michel, a confirmé à France 3 Normandie que les gendarmes recherchaient actuellement un homme. L’individu aurait crié, ce matin à 7 heures : « Je vais tuer du flic ».

Le préfet de la Manche a expliqué qu’environ 50 gendarmes étaient mobilisés sur place, ainsi qu’un hélicoptère. « Je fais ratisser maison par maison pour vérifier si l’individu n’est pas à l’intérieur. Il y a énormément de monde sur le Mont-Saint-Michel donc c’est un travail de longue haleine », a précisé le préfet.

« Les gens partaient à pied depuis l’entrée principale »

« On est arrivé au Mont-Saint-Michel à vélo, comme il faisait beau. Sur place, il y avait déjà des barrières et la police empêchait les gens de passer », raconte à 20 Minutes Lucie, qui est venue de Cambrai visiter le Mont pour la première fois avec son père. « Quand on a demandé ce qu’il se passait, la police nous a répondu d’écouter les informations. Par contre, sur l’un des parkings, un agent de sécurité nous a dit que la police cherchait soit un fou, soit un terroriste », explique-t-elle. « Les gens ont évacué dans le calme, il n’y avait aucun climat de panique. »

@afp Évacuation du Mont Saint Michel. Les clients des hôtels livraient à eux mêmes pic.twitter.com/DaHe0bUKbz — Surfys Denis (@surfys) April 22, 2018

Sur Twitter, des témoins ont partagé des photos de l’évacuation et d’hélicoptères survolant la zone.