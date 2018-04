Haute-Garonne: Disparition inquiétante d’un jeune homme de 17 ans, un appel à témoins lancé

AVIS DE RECHERCHE Hugonin Saskio-Milo a été vu pour la dernière fois le 13 avril à Bourg-Saint-Bernard, à 25 km à l'est de Toulouse…

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de la Haute-Garonne pour retrouver Hugonin Saskio-Milo, 17 ans, disparu depuis le 13 avril 2018 à Bourg-Saint-Bernard. — Gendarmerie de la Haute-Garonne

La gendarmerie de la Haute-Garonne a lancé ce samedi un appel à témoins sur sa page Facebook, à la suite de la disparition inquiétante d’un jeune homme de 17 ans. Hugonin Saskio-Milo a été vu pour la dernière fois le 13 avril à 8h15, alors qu’il quittait le domicile familial, à Bourg-Saint-Bernard. Ce village de 1.000 habitants est situé à 25 km à l’est de Toulouse, à la limite entre la Haute-Garonne et le Tarn.

L’adolescent devait se rendre chez un ami à Toulouse. De corpulence mince et mesurant 1,80 m, il a des cheveux bruns avec de petites nattes et des yeux marron. Lors de sa disparition, le jeune homme portait un pantalon de survêtement noir, un sweat à capuche marron clair, une vieille veste grise avec de la fourrure autour de la capuche et des baskets kaki.

Toute personne susceptible d’apporter des informations est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Balma, au 05 62 57 75 80, ou à composer le 17.