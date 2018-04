Gironde: Plus de 170 hectares de pinède brûlés dans un incendie

FEU Le feu a nécessité au plus fort de l'incendie le déploiement de 120 pompiers et d'une trentaine de véhicules...

Plus de 170 hectares de pinède ont été ravagés par les flammes vendredi soir dans le sud-est de la Gironde, a-t-on appris auprès des pompiers qui considéraient le feu comme « fixé » samedi matin mais surveillaient toujours « un risque de reprise important ».

Le feu, qui s’est déclaré autour de 18h sur la commune de Saint-Michel-de-Castelnau, à 90 km au sud-est de Bordeaux, dans une « zone non urbanisée » à la limite du département des Landes, a nécessité au plus fort de l’incendie le déploiement de 120 pompiers et d’une trentaine de véhicules, selon le Codis de la Gironde.

« Le feu est fixé, mais pas totalement maîtrisé »

Dans la soirée, un bombardier d’eau a effectué deux largages au-dessus des flammes, en appui aux pompiers qui sont finalement parvenus à « fixer » le feu, c’est-à-dire à faire en sorte qu’il arrête de se propager.

Samedi matin, les moyens sur place ont été réduits à une soixantaine de pompiers et une douzaine de véhicules, selon le commandant Philippe Carrière, du Codis girondin. « Le feu est fixé, mais pas totalement maîtrisé. Il y a un risque de reprise important. Des opérations de noyage vont être nécessaires », a-t-il expliqué.

Des températures largement au-dessus des normales de saison

La température a dépassé les 26 degrés vendredi dans le département. Depuis mercredi, avec des températures largement au-dessus des normales de saison, la France vit « une séquence estivale précoce remarquable », selon Météo France.

Animation satellite + radar + foudre pour hier de 17h30 à 20h30. Le flux de sud-est à tous niveaux favorise un temps chaud et ensoleillé. Quelques cumulus sur le #Limousin, #orages isolés sur #PaysBasque et l'incendie de Saint-Michel de Castelnau en #Gironde pic.twitter.com/ym1gOVLwn7 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) April 21, 2018

Cette séquence doit se prolonger jusqu’à dimanche avant l’arrivée d’un front instable qui devrait nettement faire baisser les températures.