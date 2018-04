Toulouse: Troisième nuit de violences urbaines, moins d'affrontements et cinq interpellations

Des quartiers sensibles toulousains ont vécu une troisième nuit consécutive de violences urbaines, toutefois moins intenses que les précédentes, entre mardi et mercredi. Des jets de projectiles sur les forces de l’ordre ont encore eu lieu dans le quartier de la Reynerie, situé au Mirail, et dans celui de Bagatelle, mais la soirée a connu moins d’affrontements que la veille, selon des sources policières.

Suite aux incidents de la nuit dernière à la #Reynerie et à #Bagatelle, 5 personnes ont été interpellées. @PrefetOccitanie salue tous ceux qui ont appelé au retour au calme et rend hommage à la mobilisation et à l'action exemplaire des forces de l'ordre et des sapeurs pompiers . pic.twitter.com/2LKHChYyL5