Meurtre de Sophie Lionnet : «Sabrina la frappait avec un câble électrique»

De notre envoyé spécial à Londres (Grande-Bretagne),

Depuis deux jours, Ouissem Medouni s’emploie à démontrer qu’il n’est en rien responsable de la mort de Sophie Lionnet. Lundi, cet élégant quadragénaire a raconté à la cour comment il avait rencontré, il y a une quinzaine d’années, son ex-compagne, Sabrina Kouider. Une femme instable qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, mais dont il était éperdument amoureux. C’est d’ailleurs parce qu’il l’aimait et qu’il voulait la protéger qu’il a, dans un premier temps, endossé la responsabilité de la mort de la jeune fille au pair, avant de revenir sur ses aveux. Car c’est bien elle, a-t-il insisté ce mardi, qui se montrait violente avec leur jeune employée. Lui, regrette-t-il désormais, n’a pas su stopper à temps ses excès de folie.

Costume bleu marine, chemise blanche, cravate assortie, il a dévoilé aux douze membres du jury un exemple des sévices que Sabrina Kouider, 35 ans, faisait subir à la jeune fille au pair. Un épisode qui s’est déroulé environ une semaine avant que le corps de la jeune Troyenne, âgée de 20 ans, ne soit trouvé par les pompiers en train de brûler le corps de la jeune troyenne pour le faire disparaître. Ce jour-là, il avait déposé les enfants de sa compagne à l’école et s’est endormi en rentrant chez eux, dans le quartier de Wimbledon, au sud-est de Londres. Soudain, il est réveillé par les cris de Sophie Lionnet. « Je me suis levé tout de suite. Sophie était dans la cuisine, assise dans un coin », souffle-t-il, d’une voix timide.

Selon lui, Sabrina Kouider est en train de battre la jeune fille « avec un câble électrique noir ». Il a alors empêché sa compagne de continuer et a porté Sophie Lionnet dans sa chambre. « Elle n’était pas bien », murmure-t-il. Elle « n’avait pas de blessures visibles » mais ne pouvait pas marcher. Il lui demande comment elle va, mais elle ne répond pas. Ouissem Medouni est « choqué » par ce qu’il vient de se passer. Il tente de calmer Sabrina Kouider, de la raisonner. « Je lui ai dit qu’elle était folle, qu’il ne fallait pas faire ça. » Mais il n’appelle pas la police, de peur que les enfants leur soient retirés.

Puis, Ouissem Medouni sort prendre un café dans un parc tout proche, pour « réfléchir à la situation ». « J’avais besoin de prendre l’air, de sortir de cette maison de fous. Ç’en était trop. » Il reçoit alors un coup de fil de sa compagne, paniquée et en pleurs. « J’ai couru aussi vite que je pouvais parce que je pensais au pire, que Sophie était morte ». En entrant dans leur domicile, il trouve la jeune fille au pair, allongée sur le dos en sous-vêtements, dans une baignoire remplie d’eau. Elle avait « de gros bleus sur les jambes, les bras » mais « pas sur le visage ». Sabrina Kouider est à ses côtés, paniquée.

Sophie Lionnet semble consciente, elle a les yeux ouverts. Sabrina Kouider la « soigne » en lui étalant de la pommade sur les bras. Le couple va alors sortir la jeune Troyenne de la baignoire, et la porter dans la chambre car « elle marchait avec difficulté ». Ouissem Medouni ne va pour autant pas alerter un médecin, alors qu’il concède aujourd’hui, qu’il aurait été nécessaire de le faire. « Quand j’y repense, c’est là que j’aurais vraiment dû faire quelque chose », soupire-t-il. D’autant que les séances de mauvais traitements vont très vite reprendre.

Sabrina Kouider, ex-girlfriend of Boyzone founding member, charged with bonfire murder of French nanny https://t.co/h8KEgD8us3 pic.twitter.com/ZEvJXfTrbs