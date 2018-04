Finistère: Une famille emportée par une vague, la mère retrouvée morte

FAITS DIVERS Les deux enfants âgés de 7 et 11 ans ont été retrouvés sains et saufs...

Illustration du phare du Créac'h, situé à l’extrémité ouest de l'île d'Ouessant dans le Finistère. — Marcel Mochet / AFP

Un drame s’est produit ce mardi après-midi près du phare de Créac’h sur l’île d’Ouessant dans le Finistère. Alors qu’ils se promenaient au bord de mer, une mère de famille et ses deux enfants ont été emportés par une vague, rapporte Le Télégramme. Les secours sont arrivés rapidement sur place et ont réussi à récupérer sains et saufs les deux enfants, âgés de 7 et 11 ans.

Un important dispositif a alors été activé pour tenter de retrouver la maman. Son corps a finalement été découvert un peu avant 18h par l’hélicoptère de la marine nationale, précise le quotidien. Les deux enfants et le père de famille, qui se trouvait non loin des lieux du drame, ont été transportés par hélicoptère à l’hôpital Morvan de Brest.