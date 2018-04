Essonne: Un homme fiché S téléphone à la police pour avouer un meurtre avant de fuire

MEURTRE Le suspect, un homme fiché S récemment sorti de prison, a contacté le commissariat d’Etampes, jeudi, et a expliqué avoir tué un homme…

Des policiers. (Illustration) — Lionel Urman/SIPA

On en sait un peu plus sur la victime de l'homme fiché S qui a téléphoné au commissariat d’Etampes, jeudi, et a annoncé avoir tué un homme à Morigny-Champigny, dans l'Essonne.

L’homme retrouvé sans vie est âgé de 56 ans et selon « les premières investigations diligentées », il « aurait hébergé l’auteur présumé à son domicile », annonce la procureur de la République d’Evry, Caroline Nisand, dans un communiqué.

« Pas d’activité prosélyte »

L’individu en fuite après l’aveu de ce meurtre a « été récemment libéré de prison où il était détenu pour des motifs de droit commun ». Il « fait l’objet d’une fiche S, les motifs liés à ce suivi doivent toutefois être analysés avec prudence, en l’absence d’activité prosélyte avérée à ce stade des investigations », explique la procureur.

Une information judiciaire a été ouverte contre X pour meurtre, le 14 avril.