Saône-et-Loire: Un wallaby en liberté capturé par les pompiers et restitué à son propriétaire

Le wallaby s'était enfui de son enclos via un tuyau d'évacuation. (illustration) — APESTEGUY/SIPA

Les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire ont capturé un wallaby en liberté, vendredi 13 avril. Confié à la SPA, l’animal​ a finalement pu retrouver ses propriétaires, rapporte France 3 Bourgogne Franche-Comté.

Le marsupial avait été repéré par des habitants dès la semaine dernière, mais les pompiers n’étaient pas parvenus à le localiser. Ils ont fini par le retrouver grâce aux renseignements fournis par une habitante de Saint-Gilles. Elle avait aperçu un kangourou divaguant dans le secteur.

VIDEO. Le wallaby capturé en Saône-et-Loire a retrouvé son propriétaire https://t.co/oNdAuP4dag pic.twitter.com/nU6ReqqoeL — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) April 14, 2018

Une femelle nommée « Juliette »

Les sauveteurs sont alors intervenus et ont capturé l’animal qui a été confié à la SPA de Chagny dans la soirée. Il s’agissait en fait d’un wallaby de Bennett, une espèce proche du kangourou mais de plus petite taille.

L’animal, une femelle prénommée « Juliette » et qui attend un petit, a pu être récupéré par ses propriétaires samedi. Ces derniers possèdent un gîte rural et un parc animalier privé à Saint-Sernin-du-Bois, près du Creusot. Le wallaby se serait échappé de son enclos via un tuyau d’évacuation.

Pas d’interdiction de détention

La propriétaire du petit marsupial a indiqué que son mari et elle avaient déjà des animaux comme des chevaux ou des alpagas. Le kangourou, a-t-elle précisé, est son « animal préféré ». C’est la raison pour laquelle son mari a décidé de lui en offrir un : « Je le considère comme un ami, je vais le voir tous les jours avec des carottes ».

La réglementation n’interdit pas la détention de wallabies. Jusqu’à six animaux, elle est simplement soumise à une autorisation préfectorale.

>> A lire aussi : Meurthe-et-Moselle: Un kangourou capturé en pleine nature par les pompiers de Longwy

>> A lire aussi : Bretagne: Deux wallabies s'échappent de leur enclos, un animal toujours en cavale