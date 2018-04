Narbonne: Près de 3 tonnes de cannabis cachées sous des salades, la plus grosse saisie de l'année

FAITS DIVERS Le camion espagnol tentait de rejoindre la région parisienne, via l'autoroute A9...

Des salades (illustration). — J. Scott Applewhite/AP/SIPA

Les douaniers de Narbonne, dans l’Aude, ont effectué la plus grosse saisie de cannabis depuis le début de l’année en France : les agents ont découvert 2,9 tonnes de cannabis, sur l’autoroute A9, dans un camion transportant… des oranges et des salades.

Le véhicule espagnol tentait de rejoindre la région parisienne, relate L'Indépendant.

Sous des laitues

Le chien des douaniers a détecté quelque chose de suspect à l’avant de la cargaison. Sous des laitues, des valises renfermaient en effet la marchandise illégale.

Le conducteur a été interpellé, et les stupéfiants, et les fruits et légumes, ont été saisis.