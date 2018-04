Braquage de Kim Kardashian: Un nouveau suspect arrêté sur la Côte d’Azur

Photo d'illustration. — X17/SIPA

Alors que dix personnes ont déjà été mises en examen dans le cadre de l’enquête sur le braquage de Kim Kardashian en octobre 2016 à Paris, un nouveau suspect a été interpellé sur la Côte d’Azur, rapporte Nice-Matin.

Il a été arrêté par l’office central de répression du banditisme (OCRB), assisté de la police judiciaire de Nice ( Alpes-Maritimes), et doit être présenté ce vendredi à un juge d’instruction parisien.

Traces ADN

Les enquêteurs avaient mené une première vague d’interpellations plus de trois mois après les faits. Ils avaient notamment remonté la trace des suspects grâce à l’exploitation des traces ADN retrouvées sur place.

Kim Kardashian s’était fait dérober pour neuf millions d’euros de bijoux dans la nuit du 3 octobre 2016 à Paris. Cinq « hommes armés et masqués, habillés comme des agents de police » ont d’abord entravé le veilleur de nuit, et deux d’entre eux sont ensuite entrés dans les appartements de la star téléréalité et l’ont tenue en joue, avant de la ligoter.

Pour les enquêteurs, une partie importante du butin a été écoulée en Belgique.