Valenciennois: Deux corps retrouvés dans le canal à quelques heures d’intervalle

FAITS DIVERS Il s’agit d’un homme et d’une femme découverts mercredi à plusieurs kilomètres l’un de l’autre…

Deux enquêtes ont été ouvertes pour deux cadavres retrouvés dans le canal de l'Escaut (illustration). — E. Frisullo / 20 Minutes

Deux macabres découvertes. Mercredi, les pompiers du Valenciennois sont intervenus à deux reprises pour repêcher des corps dans le canal de l’Escaut. Selon la police, les deux affaires ne sont pas liées.

Le premier corps a été retrouvé vers 9h40 dans le canal qui traverse la commune d’Odomez, près de Valenciennes. C’est un promeneur qui a signalé aux Voies navigables de France (VNF) la présence d’un corps flottant dans l’eau.

Une femme non identifiée

Une équipe de plongeurs des pompiers​ a été chargée de repêcher le corps. Selon les premières constatations des policiers, il s’agissait d’une femme. Son âge et son identité n’ont pas pu être déterminés, la victime n’ayant pas de papiers sur elle. Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être pratiquée pour tenter de déterminer les causes de la mort.

Le même jour, à 14h25, les secours ont été avisés qu’une personne était tombée à l’eau à Trith-Saint-Léger, toujours près de Valenciennes. Après que la personne, un homme de 56 ans, a été sortie du canal, le médecin du SMUR n’a pu que constater son décès.

Hors de l’eau, non loin de l’endroit où le corps a été retrouvé, les policiers ont découvert un vélo, un casque de cycliste et un téléphone portable. Là encore, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.