Marseille: Le plafond de l'hôpital s'écroule sur un père et sa fille

Selon une information de La Provence, le plafond des urgences pédiatriques de la Timone à Marseille s’est effondré sur un père et sa fille de onze ans ce dimanche en début d’après-midi. Plus de peur que de mal toutefois : tous deux sont légèrement blessés. La jeune fille a notamment reçu des lattes sur la tête.

