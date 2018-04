Pornic: Appel à témoins pour la disparition inquiétante d'une mineure de 16 ans

Jennifer Hensens, 16 ans. — Facebook gendarmerie du 44

La gendarmerie de Pornic en Loire-Atlantique a lancé, ce samedi matin, un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de Jennifer Hensens, 16 ans. Elle habite à Machecoul. Les gendarmes précisent qu’elle a quitté son domicile familial depuis le lundi 12 mars, vers 18 h 30.

Elle a a été vue sur Nantes accompagnée d’un homme

Elle aurait été aperçue accompagnée sur la ville de Nantes et des signalements, auprès de la gendarmerie, font état de sa présence sur les routes descendant vers le sud de la France.

Jennifer Hensens mesure 1,70 m. Elle a les yeux vert/gris, des cheveux roux (longs du côté gauche, courts du côté droit). Elle porte des écarteurs de 12 mm dans chacun des lobes de ses oreilles. Au moment de sa disparition, elle portait un sweat gris foncé, un pantalon treillis et une écharpe gris tricotée main autour du cou. Elle est chaussée de Dr Martens noires et elle portait un sac de marque « Converse » noir en bandoulière.

L’homme, qui a été vu avec elle, est âgé d’environ 25 ans. Il mesure 1,80 m et a des cheveux blonds. Il est de corpulence normale. Il possède un chien noir à poils ras avec des tâches marron.

Toutes les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations sur la personne disparue sont invitées à contacter la Brigade de gendarmerie de Machecoul-Saint-Même au 02-40-78-52-99 ou par mail à cob.machecoul-st-meme@gendarmerie.interieur.gouv.fr