Saône-et-Loire: Un homme retrouvé mort après avoir tiré sur des gendarmes et un huissier

Il s’est probablement suicidé. Un sexagénaire, qui faisait l’objet d’une procédure d’expulsion à Saint-Usuge ( Saône-et-Loire) et qui avait tiré vendredi matin sur deux gendarmes et un huissier, a été retrouvé mort dans vendredi après-midi par les forces de l’ordre, a-t-on appris de sources concordantes.

« L’intéressé a été découvert à son domicile, les premiers éléments donnent à penser qu’il s’est donné la mort, mais l’enquête devra le confirmer », a indiqué le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, Damien Savarzeix. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de Louhans, a-t-il précisé.

Le sexagénaire avait tiré 10 à 15 coups de feu à l’arme automatique

Les deux gendarmes et l’huissier s’étaient présentés vers 9h au domicile du sexagénaire qui se trouvait seul, lorsqu’ils ont essuyé 10 à 15 coups de feu tirés à l’arme automatique, avait indiqué un peu plus tôt un porte-parole de la gendarmerie​. Une centaine de gendarmes s’étaient positionnés autour de la maison, dont des hommes du PSIG de Chalon-sur-Saône et de l’antenne du GIGN de Dijon. Leurs tentatives de contact verbal étaient restées infructueuses.

De nationalité espagnole, l’homme avait été longtemps résident en Suisse, où il avait des antécédents judiciaires pour des faits criminels, avant de s’installer en France, a indiqué le parquet.