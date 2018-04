Haute-Savoie: Un corps pendu à un arbre découvert par des randonneurs à Talloires

Des gendarmes à Talloires (Haute-Savoie). — Jean-Pierre Clatot AFP

Macabre découverte en Haute-Savoie. Alors qu’ils effectuaient une randonnée dans un endroit escarpé, des promeneurs ont découvert un corps pendu à un arbre à Talloires-Montmin (Haute-Savoie), rapporte le Dauphiné Libéré. « Le corps pendait à la branche d’un arbre », précise le quotidien.

Le cadavre a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé, rendant impossible son identification. La pendaison pourrait remonter à plusieurs mois, estiment les enquêteurs.

La piste d’Adrien Mourialmé ?

Le parquet d’Annecy a ordonné une autopsie pour déterminer les circonstances de la mort. Des expertises génétiques seront également menées pour identifier formellement le corps retrouvé.

D’après les quelques éléments recueillis sur place, il pourrait s’agir du cuisinier belge qui avait disparu le 5 juillet dernier. Le jeune belge de 24 ans, originaire de la province de Namur, était venu travailler dans un restaurant huppé de Talloires-Montmin, sur les rives du lac d’Annecy, pour se constituer un pécule et créer son entreprise ensuite en Belgique, avait raconté sa mère dans les médias.

#HauteSavoie Un corps retrouvé pendu dans la région de Talloires dans une zone de montagne aux pentes raides. Il pourrait s'agir du jeune cuisinier belge disparu depuis le 5 juillet dernier. Hier son nom avait été exclu de la liste des victimes potentielles de #NordahlLelandais — jeanmarduc (@jeanmarcduc) April 6, 2018

Depuis le 5 juillet dernier, il n’a plus donné signe de vie alors qu’il appelait sa mère tous les jours. Une information judiciaire avait été ouverte le 8 juillet par le parquet d’Annecy. Les enquêteurs ont écarté ce jeudi une éventuelle implication de Nordahl Lelandais, déjà mis en cause dans le meurtre de Maëlys et de l’assassinat du caporal Noyer.

