Paris: Un sexagénaire soupçonné d'avoir filmé ses locataires étudiantes sous la douche

Loueur et voyeur. Huit jeunes femmes de nationalité coréenne, russe et colombienne ont porté plainte contre leur logeur, révèle Le Point. Ce retraité de 60 ans qui louait via la plateforme Airbnb une partie de son logement parisien du XIVe arrondissement à des étudiantes étrangères en Erasmus​ est soupçonné de les avoir filmées à leur insu dans la salle de bain. L’homme a été placé en garde à vue mardi et celle-ci se poursuivait mercredi.

Les jeunes femmes se sont aperçues du stratagème de leur logeur quand l’une d’elles a vu sur son écran d’ordinateur une vidéo d’une des colocataires dans la salle de bain. Elles ont alors fouillé l’ordinateur en l’absence du sexagénaire puis découvert le dispositif mis en place pour les épier.

« Une caméra dans la douche »

Selon une source proche de l’affaire, deux caméras avaient été placées dans la salle de bain dont « une dans la douche ». Les victimes ont alors prévenu la police avant de porter plainte.