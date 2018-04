Blocs de béton, arbres coupés... Un RER percute un barrage sur les rails, 2.600 passagers en rade

VANDALISME Le choc entre le RER D et le barrage disposé sur les rails dans l'Essonne a entraîné l’annulation de trois autres trains et en a retardé sept autres, dimanche…

Un RER. (Illustration) — LEVEQUE PATRICK/SIPA

Heureusement, il n’y a eu aucun blessé. Dimanche matin à 7h30, un RER D a percuté un barrage constitué de troncs d’arbres et de blocs de béton à proximité de la gare de Yerres dans l'Essonne, a appris 20 Minutes auprès de la SNCF confirmant une information du Parisien.

Rails et locomotive endommagés

Le choc a été brutal et a endommagé la locomotive et les rails. La SNCF a porté plainte à la suite de cet incident qui aurait pu être grave. Celui-ci a eu des répercussions sur le transport de « 2.641 passagers », indique-t-on à la SNCF, entre ceux présents dans le train accidenté, les trois trains qui ont été supprimés et les sept qui ont été retardés.

Désormais, il reste à déterminer qui a monté ce barrage sur les rails et pourquoi.