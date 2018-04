Gironde: Deux morts dans un accident d’hélicoptère au cœur des vignes

M.B. et E.P.

La préfecture de la Gironde a confirmé l’information ce jeudi matin vers 11 heures. Un hélicoptère s’est écrasé dans la matinée, un peu avant 10 heures, à Lussac, au cœur du vignoble girondin, près de Saint-Emilion. Les deux occupants de cet hélicoptère n’ont pas survécu.

« On a entendu un gros boum »

La préfecture n’a pas encore les identités des deux victimes. Une enquête a été confiée à la gendarmerie des transports aériens et à la direction de l’aviation civile.

Selon le témoignage d’un vigneron recueilli par 20 Minutes, « il y a eu un drôle de bruit dans le ciel, on a vu une pale d’hélicoptère qui ne tournait pas rond, puis on a entendu un gros boum. L’hélicoptère s’est écrasé au milieu des vignes et a pris feu. »

Une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place.