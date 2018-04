Chamonix: Une avalanche fait au moins un mort et trois blessés

FAITS DIVERS Un groupe de skieurs hors piste a été emporté par une avalanche qui a eu lieu vers 11 h 20 sur le massif des aiguilles rouges à Chamonix. Le guide de haute montagne Emmanuel Cauchy a été tué et trois autres personnes ont été blessées…

Une avalanche a eu lieu vers 11 h 20 à Chamonix, en Haute Savoie, dans le massif des aiguilles rouges ce lundi.

Parmi le groupe de skieurs parti faire du hors-piste, on déplore pour le moment et selon un bilan provisoire un mort et trois blessés, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Chamonix a été engagé sur place.

Les secours ont identifié la victime comme étant le médecin urgentiste guide de haute montagne et spécialiste du secours en montagne Emmanuel Cauchy, 58 ans.

Spécialiste du secours en montagne, il, était une figure de l'alpinisme en France et a signé de nombreux articles dans la presse spécialisée sous le pseudonyme de « Docteur Vertical ».

Le pronostic vital des trois personnes blessées ne serait pas engagé, a précisé le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix.