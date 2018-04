VIDEO. Vaucluse: Une association mène l'enquête sur Facebook après la mort de quatre chiens... «On a une très bonne piste»

Les quatre chiens ont été découverts dans des sacs plastiques. — Association Les Amis de Sam

Une association de défense des animaux a lancé un appel à témoins après la découverte des cadavres de quatre chiens à Mirabeau, dans le Vaucluse.

Les responsables de l'association pensent avoir retrouvé les propriétaires de ces quatre chiens.

Le choc des photos, le poids des réseaux. Une association de défense des animaux d’Aix-en-Provence est peut-être en train de se faire justice elle-même. Après la découverte le week-end dernier de quatre cadavres de chiens dans des sacs-poubelle à Mirabeau, dans le Vaucluse, l’association « Les Amis de Sam » a lancé un appel à témoins sur Facebook. Trois jours et 90.000 partages plus tard, « nous avons une très bonne piste », confie à 20 Minutes Aurélie Abeille, vice-présidente de l’association.

Les photos des cadavres des quatre chiens, âgés de six à sept mois, ont été vues par des centaines de milliers d’internautes. Et certains, parmi eux, ont reconnu la portée et identifié la famille à qui elle appartenait. « On va maintenant vérifier, avec la gendarmerie, que le signalement est le bon », poursuit Aurélie Abeille.

Etouffés ou empoisonnés ?

L’autopsie, pratiquée par un vétérinaire, n’a pas permis de déterminer précisément la cause de la mort des quatre chiens. Le fait que les mâchoires des animaux soient crispées indique qu’ils ont « souffert », affirment en cœur les différentes associations de défense des animaux qui se sont emparées de l’affaire. Elles estiment que les animaux ont sans doute été étouffés ou empoisonnés.

Selon ses associations, ces quatre chiens, qui n’ont pas été pucés, appartenaient peut-être à un particulier, qui après avoir fait reproduire deux adultes, comptait vendre les chiots. « Mais ça n’a pas fonctionné et comme à six sept mois ils commencent à coûter cher en nourriture, les gens ont préféré les tuer », s’est énervé sur France Bleu Vaucluse Sylvie Roche, présidente des « Amis de Sam. »

C’est la première fois que cette association lance un appel à témoins de ce genre. « On s’est dit : "Quatre chiens comme ça, qui disparaissent du jour au lendemain, ça ne doit pas passer inaperçu vis-à-vis du voisinage" », précise Aurélie Abeille.

C’est en effet un voisin qui a dénoncé la famille « suspecte » à l’association. Les gendarmes vont maintenant vérifier les faits et déterminer qui a tué les animaux, et comment. Le Code pénal prévoit jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende pour des faits de cruauté envers un animal domestique.