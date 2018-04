Accident de manège mortel dans le Rhône: L'exploitant placé en garde à vue

L'accident de nacelle a tué une personne et fait quatre blessés, près de Lyon. — AFP

Après l’accident mortel qui a coûté la vie à un père de famille et fait quatre autres blessés dans une fête foraine près de Lyon, une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes du drame. Le patron du manège accidenté a été entendu par les gendarmes, a-t-on appris de source proche du dossier. Selon BFMTV et LCI, le forain aurait été placé en garde à vue samedi soir.

L’enquête, menée par la gendarmerie de Lyon, devra notamment déterminer si les contrôles préalables obligatoires avaient bien été effectués et si les mesures de sécurité propres à cette fête foraine ont été respectées.

Une cellule psychologique mise en place par la mairie de Neuville-sur-Saône

Les faits se sont produits vers 16h30 à Neuville-sur-Saône, à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon (Rhône), sur et aux abords d’un manège composé de quatorze nacelles accrochées à une structure tournante, qui monte et qui descend. Le manège se serait affaissé d’un coup, les nacelles touchant alors le sol et éjectant une personne, a rapporté Laurent Buffard, adjoint au maire de la commune. La victime, un homme d’une quarantaine d’années, est décédée peu après. Il était accompagné de deux de ses enfants.

Une cellule psychologique a été mise en place samedi soir par la mairie de Neuville-sur-Saône pour accompagner les personnes présentes lors de l’accident.