VIDEO. Militaires visés en Isère: «Nous ne sommes pas dans une affaire de terrorisme», déclare le procureur de Grenoble

Des policiers devant la caserne de Varces-Allières-et-Risset ce jeudi — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Une voiture a foncé ce jeudi matin sur des militaires à Varces, sans faire de blessés.

Deux personnes ont été interpellées.

Il ne s’agit pas d’un acte terroriste, explique le procureur de la république de Grenoble.

« Nous ne sommes pas dans une affaire de terrorisme, très clairement. » Jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Grenoble a tenu à ramener l’agression de militaires, qui n’a pas fait de blessés, à Varces-Allières-et-Risset, en Isère, « à de plus justes proportions ». Il s’agit, estime Jean-Yves Coquillat, d’une « triste et banale affaire de violence ». Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Ce matin, détaille le magistrat, plusieurs militaires de la 27e brigade d’infanterie montagne sont partis faire un footing. Alors qu’ils couraient « le long de la chaussée » sur l’avenue qui sépare la caserne de la prison, un véhicule s’est arrêté à la hauteur d’un groupe de sept soldats, et a mis ses feux de détresse. Cet individu, identifié comme étant Anouar N., âgé de 23 ans, a alors poussé « des cris, des hurlements » en direction de la maison d’arrêt, qui n’ont pas été compris par les militaires. En revanche, ces derniers ont entendu l’individu leur dire : « Je ne vous donne pas trente secondes sur l’avenue. »

Pour quelle raison leur a-t-il dit cela ? Les militaires avaient peut-être « traversé devant lui », ce qui l’aurait mis dans « une rage assez intense », poursuit le magistrat. Le groupe a repris son entraînement et est parti « courir derrière la maison d’arrêt, dans la montagne ». Un peu plus tard, un groupe de quatre soldats, partis un peu avant les autres, est revenu vers la caserne. Le véhicule se trouvait toujours là. Selon le témoignage d’un militaire, l’homme les a insultés en arabe. Mais ses propos n’avaient aucune connotation religieuse précise Jean-Yves Coquillat.

Interpellé dans la voiture en train de dormir

Pour une raison encore indéterminée, l’individu a « fait demi-tour et foncé sur eux ». Mais, « il ne les a pas percutés » et n’ont pas eu besoin de « sauter » pour éviter la voiture. Selon leurs témoignages, Anouar N. a donné au dernier moment un « coup de volant » pour rester sur la route. C’est la raison pour laquelle le procureur estime qu’il ne s’agit pas d’une tentative d’homicide. Il préfère, indique le magistrat, qualifier les faits de « violences avec arme ».

L’enquête a été confiée à l’antenne de Grenoble de la direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon. Rapidement, les enquêteurs ont identifié le véhicule. Il appartient à « une jeune femme qui est stagiaire dans une crèche à proximité » de la caserne et qui s’est présentée sur son lieu de travail ce matin « avec un œil au beurre noir ». Elle était « accompagnée d’un homme qui était, semble-t-il, assez excité et qui semblait sous l’emprise de l’alcool selon des témoins ». Elle a été interpellée ce midi à son domicile, à Echirolles, et est actuellement entendue par les policiers.

Le conducteur a donc aussitôt été identifié puis interpellé dans le quartier de l’Arlequin à Grenoble, par la BRI, pendant qu’il dormait dans la voiture, en état d’ébriété. Les policiers le connaissent bien. Anouar N. possède « 25 condamnations à son casier judiciaire », relève le procureur de la République, « essentiellement pour des faits de vols de violence, de rébellion ou des infractions routières ». Il a même effectué « deux séjours en prison assez longs ». Le premier du 2 novembre 2012 au 29 novembre 2015, le second du 10 mars 2016 au 15 décembre 2017.

« Inconnus des services spécialisés »

Aucun signe de radicalisation n’avait été remarqué durant sa détention. Il est en outre « inconnu des services spécialisés ». Ce jeudi matin, le parquet de Grenoble avait « avisé la section antiterroriste du parquet de Paris mais cette dernière « n’a pas souhaité se saisir » du dossier au regard des premiers éléments de l’enquête. Une deuxième jeune femme qui se trouvait dans le véhicule au moment des faits n’a quant à elle pas été identifiée.