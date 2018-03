Après avoir harcelé Laetitia Milot, un jeune homme s’en prend à Cécile Duflot

Cécile Duflot en 2017. (Archives) — Tristan Reynaud/SIPA

​Laetitia Milot, Cécile Duflot, une surveillante de son lycée et une enseignante. Ces quatre femmes ont été harcelées par un jeune homme. La dernière en date l’ancienne ministre du Logement. Depuis le mois de novembre, l’élue écologiste a reçu plus de 300 messages – mail, SMS, tweets – de la part de cet homme de 20 ans habitant à Osny, dans le Val-d’Oise, rapporte atLe Parisien.

Le jeune homme a non seulement harcelé Cécile Duflot – qui s’est vue prescrire trois jours d’ITT – mais il a également contacté son père ou tenté de se faire embaucher dans la société où l’ex-députée travaille. Il a été placé en garde à vue lundi et placé en détention provisoire mardi « pour éviter la réitération des faits ».

Menace de mort contre une enseignante

Car jeune homme n’en est pas à sa première fois. En 2013, âgé de 15 ans, il avait harcelé l'actrice de Plus belle la vie. Ce qui lui avait valu une comparution devant le tribunal pour enfant de Pontoise en 2015.

Plus récemment, le 28 novembre, il avait été condamné à 8 mois de prison dont quatre mois avec sursis et mise à l’épreuve après avoir multiplié les appels malveillants à l’égard d’une surveillante de son lycée et d’une professeure, explique Le Parisien. Il avait également menacé cette dernière de mort le lendemain du jugement, ce qui lui avait valu deux mois de prison ferme.