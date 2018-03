VIDEO. Marche blanche pour Mireille Knoll: «L’essentiel, c’est qu’on était nombreux»

Des milliers de personnes ont participé à la marche blanche en hommage à Mireille Knoll — FRANCOIS GUILLOT / AFP

Le corps de Mireille Knoll, octogénaire de confession juive, a été retrouvé poignardé et à demi calciné dans son appartement.

Deux hommes ont été mis en examen pour « homicide volontaire » à caractère antisémite.

La piste d’un crime crapuleux n’est cependant pas écartée.

La pluie s’est arrêtée, le soleil fait discrètement son apparition. Un peu avant 18 heures, la place de la Nation est déjà noire de monde. Assise sur un banc, face à la Société Générale, Danielle, 75 ans, observe les milliers de personnes qui arrivent peu à peu pour participer à la marche blanche, organisée pour rendre hommage à Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée vendredi. « Je suis là pour exprimer mon soutien, mon émotion et ma solidarité », confie cette retraitée, qui habite le quartier de la Bastille. « Cela aurait été révoltant de ne rien faire », ajoute-t-elle.

La foule doit rallier l’appartement de Mireille Knoll, avenue Philippe Auguste, dans le 11e arrondissement. C’est là que le drame s’est noué vendredi. Ce jour-là, vers 18h20, les flammes ont ravagé un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble moderne. Au milieu des décombres, les pompiersdécouvrent le corps de Mireille Knoll, 85 ans, en partie calciné. L’autopsie de cette femme de confession juive, qui avait échappé de peu à la rafle du Vél d’Hiv en juillet 1942, a montré qu’elle avait été poignardée à une dizaine de reprises.

#MarcheBlanche. Devant l'immeuble de Mireille Knoll, la foule scande «Ihlan, Sarah,Mireille, même combat». pic.twitter.com/1kezkz1hGy — Delphine Bancaud (@bancaud1) March 28, 2018

Ses meurtriers ont ensuite, semble-t-il, mis le feu à l’appartement. Le lendemain, les policiers interpellent un voisin de la victime, âgée de 29 ans. Un autre homme, âgé de 21 ans, sans domicile fixe et connu des services de police, a aussi été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de la Bastille. Tous deux ont été présentés à un juge, lundi soir, et mis en examen pour « homicide volontaire » à caractère antisémite.

Vif émoi au sein de la communauté juive

Toutefois, les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire se montrent très prudents quant au mobile antisémite du crime. Leurs investigations n’ont pas encore permis d’écarter la piste d’un cambriolage ayant mal tourné, a expliqué à 20 Minutes, une source policière. Reste que cet homicide a suscité un vif émoi au sein de la population et notamment de la communauté juive.

Victoria, 20 ans, distribue des badges avec le visage de Mireille Knoll et des autocollants, à deux pas de l’agence BNP. Cette étudiante en droit, membre de l’Union des étudiants juifs de France, est venue pour « dénoncer l’antisémitisme qui perdure et qui s’accroît en France ». « Aujourd’hui, on ne manifeste pas pour le plaisir. Cette dame a survécu à la Shoah, mais pas à l’antisémitisme, des années plus tard », souffle cette brune aux cheveux longs.

Un badge distribué par les membres de l'UEJF - Thibaut Chevillard

Brigitte, une informaticienne de 59 ans, est venue pour rendre hommage à l’octogénaire, mais aussi « à Sarah Halimi », une femme juive de 65 ans, tuée en avril 2017. Au début du mois, la juge a retenu le caractère antisémite du crime au terme de l’audition du suspect. « Si on assassine des gens et que cela ne fait pas plus d’effet qu’un verre renversé, on est mal barré », ironise Marie-Noémie, une protestante de 89 ans, qui réside près du canal Saint-Martin.

« Je suis triste qu’il n’y ait pas plus de monde »

A 18h30, la foule s’élance boulevard Voltaire. « Je suis triste qu’il n’y ait pas plus de monde. On devrait être des millions, pas des milliers », confie Gilles, un professeur d’histoire de 58 ans. Ce brun aux cheveux courts a vécu 20 ans à Sarcelles, dans le Val-d’Oise. « J’ai vu l’antisémitisme monter, et personne ne disait rien », s’emporte-t-il. Selon lui, la Shoah n’est plus enseignée dans de nombreux établissements « pour avoir la paix ». « C’est impossible ! »

Fernand, 79 ans, fume un cigare. Il est inquiet pour « les familles qui ont des enfants, des petits-enfants ». « Le monde devient de plus en plus dur », regrette-t-il.

Un peu plus loin, devant le Comptoir Voltaire, les journalistes s’attroupent autour de Marine Le Pen. « Dégage ! » « Pas de fachos dans le quartier ! », scandent certains sur son passage. « Sa présence est inappropriée », assure Eric, 64 ans. « Elle veut récupérer l’attention qu’elle a perdu ces derniers temps. Mais on n’est pas là pour elle », continue ce moustachu aux cheveux blancs.

La présidente du Front national est copieusement sifflée. « Sa place n’est pas ici, surtout après les propos que son père a tenus sur les chambres à gaz, c’est de la provocation », affirme Rita, 70 ans, originaire de Sèvres (Hauts-de-Seine). Cette rousse préfère Manuel Valls « qui défend vraiment les juifs ». Soudain, la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais est exfiltrée de la marche blanche. Rita redoute que la presse ne parle que de ça, et que Mireille Knoll soit la grande oubliée du jour.

« Pas de fachos dans le quartier ! » Marine Le Pen exfiltrée de la marche blanche. pic.twitter.com/WGMYqrwGk4 — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) March 28, 2018

Vers 20 heures, le soleil se couche, mais la place de la Nation est toujours bondée. Les gens se retrouvent dans les cafés. Au Royal VI Nation, la télévision diffuse BFM, dont les envoyés spéciaux sont en direct depuis la rue derrière. « T’as vu, Mélenchon aussi a été exfiltré », rigole une dame qui boit un allongé. « On était combien ? Au moins 20.000 ? », lui demande son voisin, qui déguste un expresso. « Il y avait même Patrick Bruel et Amir ! » Une femme aux cheveux bruns ondulés, écharpe rouge, conclut en mangeant des amandes. « L’essentiel, c’est qu’on était nombreux. Et qu’il n’ait pas plu. »