Nantes: Une femme frappée et violée à son domicile

Illustration gendarmerie. — JAUBERT/SIPA

Il a été placé, vendredi, en détention provisoire. Un jeune homme de 32 est soupçonné d’avoir agressé et violé une femme, à Saint-Jean-de-Boiseau au sud de Nantes. Les faits se sont déroulés la semaine dernière, en pleine nuit, et sur fond d’alcool. Tout serait parti d’un conflit entre l’oncle du suspect et la victime.

Selon Ouest-France, cette femme de 49 ans aurait passé plusieurs coups de téléphone à l’une de ses connaissances, pour l’importuner. Exaspéré, l’homme aurait alors décidé de se rendre à son domicile pour s’expliquer, accompagné de trois autres personnes, dont son neveu. Deux d’entre eux seraient restés dans la voiture tandis que les deux autres (l’oncle et son neveu) ont pénétré dans l’appartement. C’est là que la femme, qui habite seule, aurait été rouée de coups et violée. Jeudi, les quatre hommes ont été placés en garde à vue par les gendarmes.

Placé sous contrôle judiciaire

Le principal suspect est donc le plus jeune d'entre eux. Son oncle, qui serait resté sur le pas de la porte au moment de l'agression, « a été mis en examen pour non-assistance à personne en péril, placé sous contrôle judiciaire », explique Presse Océan. Le quotidien ajoute que le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire contre X pour non-dénonciation d’un crime.