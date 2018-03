Lorraine : Poignardé devant sa femme et ses enfants, le jeune père de famille décède

FAITS DIVERS Un homme de 23 ans a reçu plusieurs coups de couteau samedi soir alors qu’il se trouvait dans son véhicule avec sa femme et ses trois enfants à Tomblaine…

Illustration d'un véhicule de police, ici près de Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le drame est survenu samedi soir, à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Un jeune père de famille, âgé de 23 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau, rapporte L’Est Républicain.

Une dette ?

Le père de famille était au volant de sa voiture avec sa compagne et ses trois enfants lorsqu’il s’est arrêté pour aborder un homme de 18 ans, une de ses connaissances, qui marchait sur le trottoir. Il lui aurait demandé quand il comptait le rembourser mais la conversation s’est envenimée et le meurtrier présumé, selon le procureur de la République, aurait alors porté plusieurs coups de couteau à la victime. Le conducteur a pu avancer de quelques mètres au volant de son véhicule avant de décéder, précisent nos confrères. Le suspect, qui a pris la fuite avant de se réfugier chez des amis, a été interpellé peu de temps après les faits et placé en garde à vue.