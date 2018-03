Meurtre de Sophie Lionnet: «Il m’a dit qu’il allait faire un barbecue»

De notre envoyé spécial à Londres (Grande-Bretagne),

Pendant que le corps de Sophie Lionnet brûlait, Ouissem Medouni faisait griller du poulet sur son barbecue. Le 20 septembre dernier, il n’avait pas spécialement faim. En faisant cuire de la volaille dans son jardin, il espérait surtout masquer l’odeur nauséabonde que dégageait le brasier allumé juste à côté du barbecue. Mais des voisins, intrigués par l’étrange panache de fumée qui jaillissait depuis plusieurs heures du 164, Wimbledon park avenue, ont prévenu les secours, mettant fin à cette opération destinée à faire disparaître le corps de la jeune fille au pair qu’il est soupçonné d’avoir tué la veille.

Les pompiers qui sont intervenus le 20 septembre dernier ont témoigné ce mercredi, au tribunal de l’Old Bailey, à Londres, où Ouissem Medouni, 40 ans, comparait depuis lundi pour le meurtre de Sophie aux côtés de Sabrina Kouider, 35 ans. Dans le coin des témoins, vêtu de son uniforme, Thomas Hunt raconte que lorsqu’il rentre dans le jardin, vers 18h20, il pense immédiatement qu’il s’agit d’un « endroit très étrange pour un feu parti spontanément ». Il est aussi très intrigué par la présence de ce brasier à quelques mètres seulement de la maison du couple. Si près que les flammes ont commencé à s’attaquer aux portes en plastique de la maison.

>> A lire aussi : VIDEO. Meurtre de Sophie Lionnet: La jeune fille au pair a vécu un enfer avant de mourir

Les soldats du feu veulent l’éteindre mais Ouissem Medouni proteste, leur répond qu’il le fera. Ils insistent, c’est leur responsabilité de le faire. L’opération ne dure que quelques minutes. Soudain, Thomas Hunt voit apparaître, au milieu des cendres, une main puis un nez. « Il n’y avait pas de doute, c’était un corps. » Il remarque aussi des vêtements et des bijoux. Il demande alors à Ouissem Medouni pourquoi il brûle un corps. « C’est un mouton ! » répond ce dernier qui paraît « calme » et « résigné ». Il l’a acheté, précise-t-il, dans une ferme pour 150 livres.

>> A lire aussi : VIDEO. Meurtre de Sophie Lionnet: Sabrina Kouider, une accusée manipulatrice et obsédée par son ex-compagnon

Pendant que Ouissem Medouni tentait de faire disparaître le corps de la nanny, embauchée au début de l’année 2016, Sabrina Kouider est partie chercher ses enfants à l’école, à un horaire inhabituellement tôt. Au lieu de les ramener à la maison, elle les emmène faire du trampoline à Wandsworth, dans la banlieue sud de Londres. Elle est de retour vers 19h30. Comme elle n’est pas autorisée par les policiers à rentrer dans la maison, elle se rend chez une voisine. « Elle était nerveuse », et fumait une cigarette alors qu’elle disait avoir arrêté, confie cette habitante de Southfields à la cour.

Sabrina Kouider, ex-girlfriend of Boyzone founding member, charged with bonfire murder of French nanny https://t.co/h8KEgD8us3 pic.twitter.com/ZEvJXfTrbs