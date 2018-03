Fille au pair tuée à Londres: Portrait d'une accusée manipulatrice et obsédée par son ex-compagnon

Des jeunes filles au pair déposent des fleurs devant la maison où le corps de Sophie Lionnet a été retrouvé. — NIKLAS HALLE'N / AFP

Le corps de Sophie Lionnet, 21 ans, a été retrouvé en septembre dernier dans le jardin de ses employeurs, à Londres.

Le procès de Sabrina Kouider, 35 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans, s’est ouvert ce lundi au tribunal de l’Old Bailey.

Ils plaident non coupable pour le chef d’accusation de meurtre. Ouissem Medouni plaide lui, coupable, pour entrave au fonctionnement de la justice.

De notre envoyé spécial à Londres,

Habillée d’un tailleur noir, les cheveux attachés, Sabrina Kouider, 35 ans, écoute attentivement. Ce lundi après-midi, l’avocat de l’accusation dresse un impitoyable portrait. Celui d’une femme autoritaire, manipulatrice, qui s’est acharnée sur Sophie Lionnet au point de commettre, dit-il, le pire. Il raconte aux douze jurés comment après avoir été embauchée comme fille au pair, au début de l’année 2016, la jeune Troyenne a commencé à faire l’objet de graves accusations, d’intimidations et de violences physiques de la part de sa patronne et d’Ouissem Medouni. Elle reprochait notamment à Sophie d’avoir été en contact avec le père d’un de ses enfants, qu’elle accuse, lui aussi, de tous les maux.

>> A lire aussi : Fille au pair tuée à Londres: Le procès du couple de Français soupçonné du meurtre de Sophie Lionnet s'ouvre ce lundi

Il y a quelques années, Sabrina Kouider a vécu une brève histoire d’amour avec Mark Wallton, l’ex-chanteur du groupe Boyzone. Mais celle qui se présente comme styliste n’a pas supporté la fin de leur relation. Elle a développé « une forme d’obsession » à son égare et a commencé à le prendre pour cible, poursuit celui qui représente l’accusation, Richard Horwell. En 2014, elle l’a dénoncé une vingtaine de fois aux services sociaux et à la police, affirmant qu’il avait abusé sexuellement d’un membre de sa famille. Des investigations ont été menées, mais il n’y a pas eu de poursuites. Elle avait aussi ouvert, en 2015, un compte Facebook sous un faux nom pour accuser l’artiste de pédophilie.

Une jeune fille timide et réservée

En 2016, pour une raison encore inconnue, elle intègre Sophie à son délire concernant Mark Wallton. Sabrina Kouider avait embauché la jeune fille au début de l’année. Elle l’avait rencontrée en 2015 par l’intermédiaire de son frère qui vit à Paris. Nouveau pays, nouvelle vie… Au début, Sophie, titulaire du CAP petite enfance, est heureuse de partager la vie du couple dans leur maison cossue de Wimbledon, au sud de Londres. Mais très vite, sa situation va se dégrader. On commence par l’accuser du vol d’un diamant. Puis, d’avoir élaboré avec Mark Wallton un projet criminel contre la famille de Sabrina Kouider.

>> A lire aussi : Jeune fille au pair tuée à Londres: La meurtrière présumée garde le silence devant la justice

Par la suite, elle va même affirmer à une proche que Sophie a violé un membre de sa famille. Mais étrangement, malgré la gravité de ces accusations, elle ne se sépare pas d’elle. La jeune fille est timide, réservée​. Tout le contraire de sa patronne qui la maintient sous son emprise. « Terrifiée », elle devient au fil du temps la « prisonnière » du couple. Elle aimerait pouvoir rentrer en France, mais on l’en empêche. Ses papiers d’identité ont sans doute été confisqués. Et elle ne gagne pas assez d’argent pour s’acheter un billet. Par la suite, elle est même interrogée, plus ou moins brutalement, comme si c’était une espionne. On veut lui faire avouer « des choses qu’elle n’a jamais commises » ou qui concernent Mark Wallton une fois de plus.

Un procès d’au moins six semaines

Une vingtaine de ces interrogatoires ont même été enregistrés à la fin de l’été 2017 par les accusés eux-mêmes. Ils témoignent du fait que Sophie a été « maltraitée et intimidé » par Sabrina Kouider et Ouissem Medouni. L’accusation est persuadée qu’ils l’ont ensuite tuée, avant d’essayer de faire disparaître son corps en le brûlant, en septembre dernier. Ce qu’ils nient en partie. Le couple, indique Richard Horwell, avait un plan. Si on les avait interrogés, ils auraient expliqué que Sophie ne travaillait plus pour eux et que, selon ce qu’ils avaient compris, elle était repartie en France. Mais leur projet a été mis à mal par l’intervention des pompiers, prévenus par les voisins indisposés par la fumée qui jaillissait de leur jardin et qui ont découvert le corps.

>> A lire aussi : Fille au pair tuée à Londres: Les meurtriers présumés de Sophie Lionnet avouent «avoir tenté de faire disparaître son corps»

Les experts de Scotland Yard n’ont pas réussi à déterminer comment Sophie avait été tuée. Ils ont en revanche relevé sur ses restes une fracture du sternum, de la mâchoire ainsi que quatre côtes cassées. L’avocat de l’accusation donnera mardi, davantage de détails sur la façon dont le couple a essayé de se débarrasser du corps de la jeune femme. Les enregistrements des interrogatoires que Sophie a subis seront diffusés ensuite. Le procès doit durer au moins six semaines. Sabrina Kouider et Ouissem Medouni encourent la réclusion criminelle à perpétuité.