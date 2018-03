Roubaix: Six enfants livrés à eux-mêmes alors que leur mère est en Guyane

Véhicule de police (illustration) — LODI FRANCK/SIPA

Il y a une semaine, la police judiciaire de Lille a découvert six enfants livrés à eux-mêmes dans l’appartement d’une Roubaisienne âgée de 29 ans ont révélé nos collègues de La Voix du Nord. Leur mère a été interpellée en Guyane avec de la cocaïne dans ses bagages.

Le point de départ de cette affaire remonte à dimanche dernier. Une jeune femme, habitant de Roubaix, dans le Nord, a été contrôlée à l’aéroport de Cayenne, en Guyane. Dans ses bagages, les policiers ont retrouvé pas moins de trois kilos de cocaïne. La mise en cause a été interpellée et placée en garde à vue. Le bébé de douze mois avec lequel elle voyageait à, lui, été placé.

Seuls dans l'appartement

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la découverte de la drogue, la police judiciaire de Lille a été saisie pour procéder à la perquisition du domicile roubaisien de la mise en cause. Et c’est en débarquant là-bas que les policiers ont découvert six enfants livrés à eux-mêmes dans l’appartement selon nos confrères.

Les enfants, âgés entre trois et onze ans, n'étaient pas scolarisés et vivaient donc seuls depuis quelques semaines, une amie de leur mère ne passant que parfois pour les voir. Ils ont été placés dans la famille. On ignore par ailleurs si la perquisition a permis de retrouver de la drogue ou d’autres éléments en lien avec un trafic présumé de stupéfiants.