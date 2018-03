Paris: Interpellé pour avoir tagué «connard» avec un seul N sur une voiture de police

Un véhicule de police. (Illustration) — E. Frisullo / 20 Minutes

Mauvais en orthographe et à la course à pied. Un jeune homme de 24 ans a été interpellé par une patrouille de police du commissariat du XIIIe arrondissement après avoir tagué « conard ». Non seulement, il manque un N à l'insulte mais en plus, le « street artist » l’avait écrit sur la portière d’un véhicule des forces de l’ordre, dans le quartier de Tolbiac.

Repéré par les policiers, le jeune homme a pris la fuite. Rattrapé, son interpellation a été musclée, rapporte Le Parisien.

Ivre et menotté

Il s’avère que le tagueur, originaire de Sarcelles dans le Val-d’Oise, est ivre et se rebelle. Menotté, il a été emmené au commissariat où il a été placé en cellule de dégrisement. Il doit être poursuivi pour dégradation de bien public.