Maine-et-Loire: Un homme accusé d'avoir filmé des viols commis sur sept enfants

Il était dans le collimateur de la police depuis plusieurs mois. Un homme de 46 ans a été arrêté mardi, à son domicile du centre-ville de Saumur (Maine-et-Loire), pour répondre d’accusations de viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs.

Les enquêteurs ont retrouvé des fichiers informatiques compromettants, notamment des vidéos où l’individu se filmait lui-même en train d’agresser des enfants.

Des enfants de la famille

Ses victimes seraient au nombre de sept, âgées entre 5 et 13 ans au moment des faits lesquels se déroulent entre 2012 et 2016, rapporte Ouest-France. La plupart sont des neveux et membres de la famille du quadragénaire. Certains avaient livré leur témoignage à la police avant l’arrestation du suspect.

Amateur de contenus pédophiles sur Internet, le Saumurois a reconnu partiellement les faits. Il devrait être mis en examen et placé en détention provisoire.