Etats-Unis: Une youtubeuse écope de six mois de prison pour avoir tué son petit ami à bout portant

Illustration: arme à feu. — J.Jacobson/AP/SIPA

Une Américaine de 20 ans a été condamnée à six mois de prison mercredi pour avoir abattu en juin son petit ami tandis que ce couple de jeunes parents filmait une vidéo destinée à les rendre célèbres sur YouTube.

Pedro Ruiz qui serrait contre lui une encyclopédie, croyant que le livre arrêterait les balles de gros calibre du pistolet semi-automatique Desert Eagle, est mort sur le coup, à l’âge de 22 ans. Monalisa Perez, enceinte du deuxième enfant du couple au moment des faits, avait plaidé coupable d’homicide involontaire en décembre Un juge du Minnesota a prononcé mercredi une peine de six mois de prison, assortie d’un contrôle judiciaire de dix ans.

Devenir des stars d’Internet

« Pedro et moi allons probablement enregistrer l’une des vidéos les plus dangereuses jamais tournées », avait écrit la jeune femme sur Twitter le jour de drame. « SON idée, pas la MIENNE. » Le couple aspirait à devenir des stars d’Internet et espérait que la vidéo fasse décoller leur chaîne YouTube. Avant de filmer, Pedro Ruiz avait montré pour preuve à sa petite amie un autre livre qui présentait un impact de balle sur une face et était intact sur l’autre, a expliqué la police.

>> A lire aussi : Urbex sur YouTube: Les «putaclics» sont-elles en train de tuer l'exploration urbaine?

Une tante du jeune homme, Claudia Ruiz, avait expliqué en juin qu’il lui avait fait part de son idée. « Je lui ai dit, "Ne fais pas ça, ne fais pas ça" », avait-elle indiquéé à la télévision locale KVLY. « On veut avoir plus de vues » sur Internet, avait-il alors répondu. Outre la peine de prison, Monalisa Perez s’est engagée à ne pas solliciter d’argent en rapport avec l’affaire et a désormais interdiction de posséder une arme à feu.