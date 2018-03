Dordogne: Une enfant de trois ans oubliée pendant plusieurs heures dans son bus scolaire

Des enfants montent dans un bus scolaire (Photo d'illustration). — MYCHELE DANIAU / AFP

4 heures. C’est le temps que Lilou, trois ans, a passé toute seule et attachée au fond de son car scolaire, mardi matin. La petite fille a tout simplement été oubliée par le chauffeur du bus qui doit la conduire à l’école maternelle d’Excideuil, en Dordogne, rapporte France Bleu Périgord.

L’école oublie de faire l’appel

A l’école, personne ne s’est rendu compte de rien. C’est finalement sa sœur aînée de neuf ans, qui a commencé à s’inquiéter de ne pas voir Lilou qu’elle a l’habitude de venir embrasser, le midi lors du déjeuner. C’est à ce moment-là que le personnel éducatif s’est inquiété de son absence. L’établissement prévient alors la compagnie de bus puis le chauffeur qui retrouve, saine et sauve, la petite fille au fond de son bus.

Lilou était au fond du car, ceinturée. Elle s’était fait pipi dessus. Elle nous a dit qu’elle avait dormi. Puis elle a appelé et pleuré

Le père de Lilou ne décolère pas. Il en veut au chauffeur bien sûr mais aussi à l’école maternelle qui n’a pas fait l’appel, ce matin-là. Il estime qu’un accompagnateur devrait être systématiquement présent dans le véhicule pour veiller sur les enfants.

Une réunion de crise pour évoquer l’incident

Le chauffeur qui assure que la petite fille ne pleurait pas et s’était tout simplement endormie, va présenter sa démission à son employeur. Enfin, une réunion doit avoir lieu ce mercredi soir entre la société de transports et les maires d’Excideuil et de Saint-Médard-d’Excideuil pour évoquer cet incident.