Essonne: Un ado attaqué au marteau et un coup de feu tiré dans un lycée

Coup de marteau et coup de feu contre un lycéen, dans l’Essonne. La scène s’est passée au lycée Nadar, à Draveil. « Au moment de la pause matinale, lorsque les portes étaient ouvertes », deux jeunes ont passé la grille de l’établissement et ont agressé un élève sur le parvis, rapporte la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Essonne.

Un lycéen de 15 ans « a reçu un coup de marteau à la tête », selon une source proche de l’enquête. « Il a été transporté à l’hôpital, mais son pronostic vital n’est pas en danger », a précisé la DDSP. Lors de l’agression, un coup de feu a également été tiré, selon des sources concordantes. « Il y a eu un coup de feu lors de cette rixe », a confirmé le parquet d’Evry, sans pouvoir préciser s’il provenait d’une arme réelle ou bien d’un pistolet d’alarme.

Trois lycéens interviennent

Lors de l’agression, trois élèves du lycée sont rentrés dans la bagarre, pour défendre leur camarade. Les deux agresseurs extérieurs au lycée « ont réussi à prendre la fuite », selon la DDSP. Les trois lycéens qui se sont jetés dans la mêlée ont eux été interpellés et placés en garde à vue.

L’enquête, ouverte pour violences aggravées et confiée au commissariat de Draveil, « devra déterminer le mobile de l’agression et le rôle des différents mineurs mis en cause », a annoncé le parquet d’Evry.

Le lycée dispose d’une vidéosurveillance qui « contribuera efficacement à l’enquête », ont fait savoir la préfecture et la direction académique de l’Essonne, dans un communiqué commun. Elles ont également salué « la réaction professionnelle des personnels de vie scolaire et des enseignants », qui a « permis de circonscrire les faits […] sur le parvis ».

Selon le maire de la ville, Georges Tron (LR), les violences « pourraient être liés à un conflit de bandes entre le quartier des Mazières et celui des Bergeries ». L’édile a demandé une présence policière renforcée dans ces deux quartiers lors des prochains jours, ainsi qu’aux abords de l’établissement.