Nantes: Condamné à six mois de prison pour avoir battu son chiot

Illustration justice. — G . VARELA / 20 MINUTES

Etna, une chienne croisée berger et labrador, a vécu un véritable calvaire. Son maître, un homme âgé de 33 ans qui la battait et la torturait régulièrement, a écopé ce vendredi d’une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, rapporte Le Parisien.

Déjà connu de la justice pour diverses violences, le propriétaire de l’animal comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nantes pour « sévices sur animal ».

Nantes. Six mois de prison pour avoir battu son chiot https://t.co/sc2uDxBiti pic.twitter.com/mzZ9tVZio3 — Les amis du blog Police & Réalités (@PoliceRealites) March 10, 2018

Le chiot découvert les côtes saillantes, avec plusieurs fractures et le bassin déplacé

Ce sont les voisins qui ont prévenu la police en janvier dernier, alertés par les hurlements de l’animal. Arrivés sur place, les policiers ont alors découvert le chiot en piteux état, avec les côtes saillantes, plusieurs fractures et le bassin déplacé.

Le prévenu s’est défendu lors de l’audience en expliquant qu’il éduquait l’animal, qui selon lui ne l’écoutait pas.

Interdiction de posséder un animal pendant cinq ans

La justice a considéré que les facultés mentales du jeune homme, déjà hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie, ont été en partie altérées. Elle l’a par ailleurs condamné à cinq années d’interdiction de posséder un animal.

>> A lire aussi : Six mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait traîné un chien avec son 4 x 4

« Nous aurions préféré que ce soit à vie, mais nous sommes globalement très satisfaits de ce jugement », a précisé au Parisien Me Maryse Bierna, avocate de la Fondation 30 millions d’amis, qui s’était portée partie civile, et de l’association nantaise « Urgence et maltraitance animale ».